Дуда: Трамп може змусити путіна припинити війну за допомогою санкцій — Finance.ua

Дуда: Трамп може змусити путіна припинити війну за допомогою санкцій
Польський президент Анджей Дуда заявив, що наполягає на тому, щоб його американський візаві Дональд Трамп посилив санкції проти росії з метою припинення війни.
Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише «Європейська правда».
За словами Дуди, Трамп — єдина людина, яка здатна змусити очільника Кремля путіна сісти за стіл переговорів.
«Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити росію дотримуватись певних дій. Отже, якщо хтось і здатен змусити владіміра путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів», — впевнений польський президент.
Також на думку Дуди, Трамп «усвідомив реальність» після останніх розмов з путіним і має «необхідні інструменти для блокування фундаментальних інтересів путіна».
«Він бачить, якою є його позиція, і наскільки він готовий залучитися до серйозних переговорів щодо завершення війни», — сказав польський президент.
Він також наголосив, що американський лідер «має у своєму розпорядженні засоби, щоб змусити росію виконувати вимоги».
«Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, я вважаю, особливо різноманітні економічні інструменти. Але я переконаний, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати», — наголосив Дуда.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
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