«ДТЕК» представив проект модернізації електромереж для розвитку технологій SmartGrid — Finance.ua

«ДТЕК» представив проект модернізації електромереж для розвитку технологій SmartGrid Сьогодні 13:13 — Фондовий ринок

«ДТЕК» представив проект модернізації електромереж для розвитку технологій SmartGrid

«ДТЕК Мережі» представив стратегічний план модернізації електромереж на конференції Rebuild Ukraine Construction & Energy, яка відбулася минулого тижня у Варшаві.

«Проект „Мережа майбутнього“ спрямований на довгостроковий розвиток та інтеграцію технологій SmartGrid, які підвищать надійність, гнучкість та ефективність енергосистеми. Саме завдяки новітній мережі можливий розвиток економіки та енергетики країни», — повідомляється у прес-релізі енергохолдингу у вівторок.

Зазначається, що сучасні електромережі стануть ключовим фактором у повоєнному оновленні України та забезпеченні енергетичної безпеки усієї Європи. У рамках проекту таку технологічну енергоінфраструктуру отримають Київ, Київська, Одеська та Дніпропетровська області. Це дозволить підвищити надійність енергопостачання, знизити втрати електроенергії, збільшити потужності мереж та приєднувати до них нові об’єкти ВДЕ.

«Вразливість централізованої енергетичної інфраструктури наголосила на необхідності трансформації у більш децентралізовану вже зараз. Проект „Мережі майбутнього“ — це наша відповідь на військові виклики, спрямована на побудову нової, стійкої та інтегрованої до Європи енергетичної системи. І перші кроки нашого 10-річного плану розвитку вже реалізовано», — зазначив процитований у прес-релізі фінансовий директор «ДТЕК Мережі» Сергій Зуєв.

Зокрема, на виставковому стенді компанії учасники конференції у Варшаві могли ознайомитись із результатами проекту «цифрового двійника» мережі напругою 110−35 кВ у Київській області.

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