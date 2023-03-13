ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині — Finance.ua

ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині
Група ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції в Миколаївській області потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Вже навесні 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію.
Згідно із повідомленням, ДТЕК відновлює будівництво Тилігульської ВЕС у 500 МВт і розглядає можливість виходу першої черги станції на повну проєктну потужність.
Зараз триває пошук варіантів для подальшої реалізації проєкту, зокрема йдуть переговори з міжнародними донорами та партнерами.
Нова вітростанція на 19 турбін запрацює вже навесні, повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.
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