ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині — Finance.ua
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ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині

Енергетика
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ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині
ДТЕК планує запустити вітроелектростанцію на Миколаївщині, Фото: ДТЕК
Група ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції в Миколаївській області потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Вже навесні 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію.
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Згідно із повідомленням, ДТЕК відновлює будівництво Тилігульської ВЕС у 500 МВт і розглядає можливість виходу першої черги станції на повну проєктну потужність.
Зараз триває пошук варіантів для подальшої реалізації проєкту, зокрема йдуть переговори з міжнародними донорами та партнерами.
Нова вітростанція на 19 турбін запрацює вже навесні, повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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