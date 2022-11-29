"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на $50 мільйонів за ціною 27% від номіналу — Finance.ua
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"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на $50 мільйонів за ціною 27% від номіналу

Фондовий ринок
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"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на $50 мільйонів за ціною 27% від номіналу
"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на $50 мільйонів за ціною 27% від номіналу
Компанія «ДТЕК Енерго» викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7-7,5% на загальну суму 50 млн доларів за ціною до 27% від номіналу.
Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення компанії.
У повідомленні йдеться, що викуп євробондів за таким дисконтом дасть змогу знизити боргове навантаження і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на поточну діяльність.
Так, йдеться про відновлення пошкодженого від обстрілів обладнання, ремонт енергоблоків ТЕС, надійніше проходження осінньо-зимового періоду, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток.
У «ДТЕК Енерго» заявили, що роблять усе можливе, щоб надавати послуги із забезпечення електроенергії та тепла в країні, а також зберігати підприємства та виплачувати зарплату вчасно працівникам.
«Проте, зазначила компанія, важливо також виконувати зобов’язання перед інвесторами: згідно з умовами боргової документації, необхідно щорічно спрямовувати понад $100 млн на обслуговування євробондів», — цитує повідомлення компанії «Інтерфакс-Україна».
«Акумулювати відповідні кошти вдалося до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов’язань», — уточнили в компанії агентству.
При цьому максимальна ціна викупу — 27% від номіналу, заявки приймають до вечора 8 грудня, оголошення результатів планується 9 грудня, а розрахунки — 15 грудня. Безпосереднім покупцем є DTEK Holdings Limited.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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