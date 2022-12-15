"ДТЕК Енерго" спрямує зекономлені від викупу євробондів кошти на відновлення ТЕС — Finance.ua
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"ДТЕК Енерго" спрямує зекономлені від викупу євробондів кошти на відновлення ТЕС

Енергетика
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Компанія «ДТЕК Енерго» сплатить $20 млн за викуп євробондів в рамках виконання міжнародних зобов’язань перед інвесторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на біржовому повідомленні компанії.
Про наміри викупити євробонди в «ДТЕК Енерго» оголосили наприкінці листопада.
Викуп дасть змогу знизити боргове навантаження на компанію і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на відновлення ТЕС після російських ракетних ударів.
У компанії зазначали, що, попри війну, з початку року інвестиції у вугільні та енергетичні підприємства становили понад 3 млрд грн.
За дев’ять місяців 2022 року «ДТЕК Енерго» також сплатила 9,5 млрд грн податків — на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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