"ДТЕК Енерго" спрямує зекономлені від викупу євробондів кошти на відновлення ТЕС — Finance.ua

"ДТЕК Енерго" спрямує зекономлені від викупу євробондів кошти на відновлення ТЕС Сьогодні 13:26 — Енергетика

Компанія «ДТЕК Енерго» сплатить $20 млн за викуп євробондів в рамках виконання міжнародних зобов’язань перед інвесторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на біржовому повідомленні компанії.

Про наміри викупити євробонди в «ДТЕК Енерго» оголосили наприкінці листопада.

Викуп дасть змогу знизити боргове навантаження на компанію і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на відновлення ТЕС після російських ракетних ударів.

У компанії зазначали, що, попри війну, з початку року інвестиції у вугільні та енергетичні підприємства становили понад 3 млрд грн.

За дев’ять місяців 2022 року «ДТЕК Енерго» також сплатила 9,5 млрд грн податків — на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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