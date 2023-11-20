ДТЕК додатково законтрактував 70 тис. тонн вугілля з Польщі — Finance.ua
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ДТЕК додатково законтрактував 70 тис. тонн вугілля з Польщі

Енергетика
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«ДТЕК Енерго» законтрактував додаткові 70 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі, повідомила пресслужба компанії в понеділок.
Таким чином, компанія збільшила обсяг законтрактованого імпортного вугілля до 280 тис. тонн, яке буде направлено на ТЕС.
У рамках контрактів передбачено постачання вугілля, починаючи з вересня поточного року і до березня наступного. На сьогодні компанія вже імпортувала і доставила на свої ТЕС майже 78 тис. тонн.
«Власний вуглевидобуток для нас завжди залишається пріоритетом, але додаткові партії палива з-за кордону нададуть змогу впевненіше пройти опалювальний сезон. Робимо все, щоб пройти цю важку зиму і забезпечити українців світлом і теплом», — зазначив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.
«Розуміючи всі виклики опалювального сезону, ми не лише посилено ремонтуємо та відновлюємо енергоблоки, продовжуємо на максимумі видобувати вугілля для теплоелектростанцій, а й зміцнюємо тили, де можливо. Для цього сформували запас критичного обладнання на випадок нових обстрілів, забезпечили ТЕС і шахти резервними джерелами живлення. Такою підстраховкою є і додаткове імпортне вугілля, яке веземо до України», — додав він.
Як повідомлялося, першу партію вугілля з Польщі в обсязі 4,2 тис. тонн доставили «ДТЕК» наприкінці вересня.
На початку листопада «Центренерго» також оголосило про початок імпорту вугілля з Польщі, але не уточнило обсяги. За даними джерел, компанія законтрактувала в Польщі близько мільйона тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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