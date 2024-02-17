DS 9: повністю електричний автомобіль із запасом ходу до 700 км (фото) — Finance.ua

DS 9: повністю електричний автомобіль із запасом ходу до 700 км (фото) Сьогодні 01:26 — Технології&Авто

DS 9: повністю електричний автомобіль із запасом ходу до 700 км (фото)

У Швеції під час тестувань було помічено новий DS 9. Електричний купе-кросовер планують випустити на початку 2025 року. Він позиціонуватиметься як флагман у лінійці французького преміального бренду. Електромобіль запропонують у версіях потужністю до 320 сил.

Про це повідомляє видання Auto Express.

Фото: Auto Express

Кросовер DS 9 покритий камуфляжною плівкою. Спостерігається також обтічний силует авто з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Також видно тонкі діодні фари та ліхтарі.

Фото: Stellantis

Салон DS 9 2025 ще не був показаний на фото, але стало відомо, що він буде виконаний в стилістиці концепту MI 21. Це означає, що вся передня панель стане одним великим екраном, на якому будуть відображатися зображення.

Фото: Auto Express

Якщо розглядати новий DS 9 з технічного боку, то він буде схожий на Peugeot 3008 третього покоління, адже отримає його платформу та силові агрегати. Однак, на відміну від побратима, він буде доступний виключно в електричному виконанні. Запас ходу електрокара сягне 700 км.

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