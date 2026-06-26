Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив виробництво, — Reuters Сьогодні 19:33 — Світ

Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив виробництво, — Reuters

Нафтопереробний завод «НОРСІ» компанії «Лукойл» у Нижегородській області призупинив роботу в середу після атаки українського безпілотника. Це четвертий за величиною НПЗ у росії та другий за величиною виробник бензину в країні.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Йдеться про нафтопереробний завод поблизу міста Кстово, приблизно за 450 км на схід від Москви. Завод може переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік випускаючи натомість близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.

За словами співрозмовників видання, внаслідок української атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5. Вона має потужність 12 000 метричних тонн на день, що складає приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу.

Джерела Reuters пояснили, що НПЗ може відновити роботу найближчим часом, задіявши інші агрегати.

Тим часом Міжнародна товарна біржа Санкт-Петербурзького регіону (SPIMEX) призупинила торги продукцією заводу NORSI від учора.

Повідомляється, що пошкодження ключових об’єктів викликали панічні закупівлі, дефіцит палива та запровадження обмежень у більшості регіонів країни. Виробництво нафтопродуктів різко скоротилося, а влада розглядає заборону експорту дизелю та податкові стимули для імпорту.

УНІАН За матеріалами:

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