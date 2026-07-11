Дронова дипломатія: як Україна рятує Близький Схід від іранських «Шахедів» Сьогодні 14:23

ЄС допомагає Україні грошима! Майже 4 мільярда євро дали на дрони

Українські безпілотники вже змінили правила ведення сучасної війни, повністю паралізувавши тил ворога та знищивши ключові російські НПЗ. Проте зараз вітчизняна дронова індустрія виходить на принципово новий світовий рівень. Євросоюз виділяє Україні перший грандіозний транш у розмірі 3,9 мільярда євро виключно на закупівлю безпілотних систем та зміцнення оборонно-промислового потенціалу.

У новому відео розповідаємо , як досвід українських інженерів допомагає країнам Перської затоки захищатися від іранських «шахедів», та чому дорогі системи Patriot виявилися неефективними проти дешевих БПЛА.

Скільки коштів виділив ЄС для наших дронів

3 мільярда 900 мільйонів євро надасть Україні Єврокомісія. Це перший транш із 6 мільярдів євро, призначених спеціально для закупівлі безпілотників.

В Євросоюзі уточнили, що подальші платежі будуть здійснені найближчими днями — до повного покриття першого траншу на дрони, відповідно до платіжних запитів України.

Щоб зрозуміти масштаб — цей транш є частиною значно більшої позики. ЄС виділяє Україні кредит на підтримку в розмірі 90 мільярдів євро. Він поділений на дві частини: 30 мільярдів євро бюджетної допомоги та 60 оборонної підтримки — і все це протягом цього та наступного років.

Лише у поточному 2026 році з цих 60 мільярдів оборонних майже половину виділяють на підтримку оборонно-промислового потенціалу України. Виплати покриватимуть не лише закупівлю безпілотників, а й боєприпасів, ракет і систем протиповітряної оборони.

Тобто мова йде не про разову допомогу, а про системне довгострокове фінансування, яке охоплює весь оборонний ланцюжок — від дрона до ракети.

Дронова дипломатія

За інформацією The Guardian, до кінця 2026 року Україна планує укласти велика оборонні угоди щонайменше із сімома державами. Серед підписантів угод — не лише союзники по НАТО. Три угоди підписані з країнами Близького Сходу. Ще одна — з Азербайджаном. І дві — з членами НАТО: Латвією та Литвою.

Особливий інтерес до українських розробок виник після атак іранських дронів Shahed у регіоні Перської затоки. Військові експерти дійшли висновку, що застосування дорогих систем Patriot проти дешевих безпілотників є економічно невигідним, тому зростає попит на дрони-перехоплювачі та відповідні технології.

Україна пропонує не просто залізо. Вона пропонує цілу екосистему: досвід, знання, компоненти, системи виявлення і управління. Саме це стало головною цінністю для партнерів.

Детальніше про те, як Україна рятує Близький Схід від іранських «Шахедів», розповідаємо у відео:





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