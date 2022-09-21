DP World займеться транспортуванням українського зерна — Finance.ua
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DP World займеться транспортуванням українського зерна

Аграрний ринок
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DP World займеться транспортуванням українського зерна
DP World займеться транспортуванням українського зерна
Глобальна логістична компанія DP World задіяє для перевалки українського зерна до порту Констанци новий термінал у Румунії неподалік кордону з Україною.
Про це пише профільне видання RailFreight.
Компанія DP World розраховує приймати склади із зерном новою залізницею від вузла Вадул-Сірет на українсько-румунському кордоні на свій термінал у Дорнешти.
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Після цього зерно транспортуватиметься на термінал компанії у порту Констанца.
Як пояснює видання, перевалка зерна до Дорнешти дозволить зменшити черги вагонів у Констанці.
У DP World прогнозують, що нове залізничне сполучення може забезпечити до п’яти рейсів туди та назад на тиждень. Поїзди можуть перевозити до 50 контейнерів із зерном за один раз.
Зазначається, що допомога DP World у транспортуванні українського зерна дозволить зміцнити позиції компанії на румунському ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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