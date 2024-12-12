Дозвіл відкривати посилки: в поліції відповіли, що зміниться для українців — Finance.ua
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Дозвіл відкривати посилки: в поліції відповіли, що зміниться для українців

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Дозвіл відкривати посилки: в поліції відповіли, що зміниться для українців
Дозвіл відкривати посилки: в поліції відповіли, що зміниться для українців
Новий законопроєкт, який дозволяє поліцейським відкривати поштові відправлення українців, спрямований лише на уточнення понять у законодавстві та не створює нових ризиків для громадян.
Про це в ефірі «Київ24» розповів правник, ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
Він пояснив, що це не нове право для правоохоронців оглядати поштові відправлення, а це приведення у відповідність термінології, застосованої у законодавстві.
Крім того, Мартиненко наголосив, що процедура огляду залишається незмінною. Це можна робити лише за дозволом слідчого судді. Для цього має бути відкрите кримінальне провадження та надане обґрунтування, яке дозволить судді ухвалити відповідне рішення.
«Суддя має дати дозвіл, а для того, щоб він дав дозвіл, слідчий має обґрунтувати, для чого цю процедуру треба зробити. Тобто тут для добропорядних громадян абсолютно нічого не змінюється, і в законі лише змінюється порядок використання термінології», — деталізував ексрадник міністра внутрішніх справ.
Він зазначив, що йдеться не про доступ абсолютно до всіх посилок, чи речей, які пересуваються, тих самих листів, а тільки про цю процедуру, в рамках розслідування кримінальних проваджень.
«Тобто до добропорядних громадян це стосунку не має», — заспокоїв він.
Раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 12 294, за яким правоохоронцям можуть дозволити відкривати поштові відправлення українців. Тоді пояснювалося, що поштові відправлення зможуть оглядатися без відома особи лише після накладення на них арешту. Для цього правоохоронцям потрібно буде отримати дозвіл від слідчого судді. Документ даватимуть лише у разі, коли існують серйозні підстави вважати, що в посилці можуть бути важливі для слідства речі.
Це дозволить правоохоронцям оглядати: листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки «М», адресну поштову розсилку, відправлення для сліпих, посилки, відправлення EMS та інші матеріальні носії передання інформації між особами.
За матеріалами:
УНІАН
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