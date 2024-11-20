Дотації на гектар та на утримання худоби: заклали 4,7 млрд грн — Finance.ua

Дотації на гектар та на утримання худоби: заклали 4,7 млрд грн Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Понад 6 млрд грн закладено на підтримку аграрної сфери в ухваленому Верховною Радою законопроєкті «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

«1 млрд грн — на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Це кошти, які надійдуть до держбюджету із проєкту „Земельний банк“ від аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель. Відбілення ринку землі стало переломним фактором для підтримки агросектору. Також у держбюджеті передбачено 4,726 млрд грн на виплату дотацій на гектар сільгоспвиробникам та на утримання корів, овець та кіз», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Крім того, за його словами, 200 млн грн заплановано на відновлення і будівництво меліоративних систем. Ще 5 млн грн — на компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарствам. А також 80 млн грн — на надання пільгових безвідсоткових кредитів фермерським господарствам.

До цього всього 1,37 млрд грн — на видачу грантів, зокрема на сади та теплиці. Також 1 млрд грн — на розмінування сільськогосподарських земель.

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