Досвід в резюме: що та як писати — Finance.ua

Досвід в резюме: що та як писати Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Досвід в резюме: що та як писати

Резюме — це можливість швидко показати чому вигідно буде найняти саме вас і наскільки ви підходите вакансії. Як не проґавити цю нагоду, а також що і як писати — розповыли експерти порталу work.ua.

Нам часто важко розповідати про досягнення, результати та досвід роботи. Проте якраз на це роботодавці звертають увагу найбільше. Згідно з Orange County Resume Survey , вже у 2010 році найважливішими для рекрутерів стали:

досвід кандидата (45% опитаних);

кваліфікація і навички (35%);

легкість читання резюме (25%).

Ось кілька порад, як привернути увагу роботодавця, показати свій досвід з найкращої сторони та збільшити шанси на співбесіду.

Піклуймося про читача

Перш за все варто подумати: чи зручно людині отримувати інформацію. Якщо так, то вона охочіше приділить нам увагу і, можливо, допоможе у розвʼязанні питання або запиту. Навіть якщо ні, то у будь-якому разі варто бути ввічливими людьми.

То на що варто звернути увагу?

Дизайн резюме має бути приємним і доречним. Без надлишку яскравих кольорів, градієнтів та графічних елементів. Жодного суцільного тексту: його ніхто не читатиме. Памʼятаймо про заголовки. Із першого речення абзацу має бути зрозуміло, про що йтиметься далі. Якщо людині цей фрагмент не цікавий, вона просто перейде до наступного. Помилки й одруки. Чому людина має вчитуватися у те, що нам самим було «лінь» вичитати? Текст резюме з великою кількістю помилок — неохайний, немов худі з плямами від кави на співбесіді. Не додає плюсів в очах рекрутера.

Від нового до найдавнішого: логіка опису

Свіжий досвід пишемо першим. Так рекрутеру простіше зрозуміти, з яким фахівцем він має справу зараз. Краще зберігати час та енергію людини по той бік екрана.

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Також шукачі часто запитують: що писати на початку — компанію, галузь, посаду чи термін роботи? Все залежить від того, на чому ми хочемо розставити акценти. Спочатку пишемо:

Компанію — якщо займали однакові/подібні посади у різних місцях або не бажаємо наголошувати, ким власне працювали. До речі, «імʼя» організації може впливати й на нашу репутацію теж.

— якщо займали однакові/подібні посади у різних місцях або не бажаємо наголошувати, ким власне працювали. До речі, «імʼя» організації може впливати й на нашу репутацію теж. Посаду — якщо працювали у маловідомих компаніях чи просто хочемо наголосити, що маємо потрібний досвід. А потім вже додаємо компанію, сферу та термін роботи.



Якщо стаж великий, можна не вказувати давні місця роботи або повний перелік посадових обовʼязків. Врешті-решт, резюме має займати 1-2 сторінки і містити ще інформацію про освіту, навички, контакти та коротку розповідь про себе.

Якщо досвіду роботи замало

Іноді так може здатися, коли ви на початку карʼєрного шляху або вирішили змінити професію. Але вихід є. Єдине непорушне правило — не брехати і не перебільшувати власні вміння: правда все одно зʼясується, а от репутацію вже буде зіпсовано.

Якщо попередній досвід не зовсім відповідає вакансії, потрібно шукати менш очевидний звʼязок.

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