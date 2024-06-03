«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики — Finance.ua

«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики
За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 518 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 406 кредитів — від банків державного сектору економіки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 534 кредити на 41,3 млрд грн.
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За час дії воєнного стану в Україні видано 54 676 кредитів на 218,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 40 858 кредитів на 111 млрд грн).
Куди витрачають кредитні кошти?
- 19,04 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 61,34 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 38,46 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 15,81 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 13,3 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту програми підписано кредитних договорів на 308,2 млрд грн.
Довідка Finance.ua:
- від початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень;
- за даними Мінекономіки, найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах: сільського господарства (47%); оптової та роздрібної торгівлі (25%); переробної промисловості (18%);
- 27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5−7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій.
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