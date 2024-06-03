«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики — Finance.ua
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«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики

Кредит&Депозит
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«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики
«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики
За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 518 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 406 кредитів — від банків державного сектору економіки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 534 кредити на 41,3 млрд грн.

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За час дії воєнного стану в Україні видано 54 676 кредитів на 218,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 40 858 кредитів на 111 млрд грн).

Куди витрачають кредитні кошти?

  • 19,04 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 61,34 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 38,46 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 15,81 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 13,3 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
«Доступні кредити» для бізнесу: куди найчастіше витрачають позики
Усього з моменту старту програми підписано кредитних договорів на 308,2 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • від початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень;
  • за даними Мінекономіки, найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах: сільського господарства (47%); оптової та роздрібної торгівлі (25%); переробної промисловості (18%);
  • 27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5−7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій.
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Кредитний помічник 💸
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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