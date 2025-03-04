Дослідження показало, що дешеві електромобілі мають менше проблем, ніж розкішні — Finance.ua
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Дослідження показало, що дешеві електромобілі мають менше проблем, ніж розкішні

Технології&Авто
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Дослідження показало, що дешеві електромобілі мають менше проблем, ніж розкішні
Дослідження показало, що дешеві електромобілі мають менше проблем, ніж розкішні
Дослідження компанії J.D. Power показує, що дешевші електромобілі стикаються з меншою кількістю проблем, ніж розкішні. Дослідження було проведене цього року й стосувалося американських автомобілістів.
За даними дослідження, 94% опитаних власників електромобілів мають намір придбати електромобіль як свій наступний транспортний засіб. Водії задоволені своїми електромобілями, даючи їм у середньому 725 балів з 1000.
При цьому дослідження показало, що електромобілями преміумкласу володіти складніше, ніж дешевшими моделями. З 10 моделей з найменшою кількістю проблем одразу 7 були представниками так званого мас-маркету електромобілів.
Щодо задоволеності конкретними моделями, то дослідження показало, що водіям у США найбільше подобаються BMW iX з результатом у 790 балів. BMW i4 (783) займає друге місце, а Rivian R1S (770) займає третє місце у загальному рейтингу. Hyundai IONIQ 6 займає найвище місце в сегменті BEV для масового ринку з результатом 751 бал. Kia EV6 (743) займає друге місце, а Chevrolet Equinox EV (737) — третє.
Ці нові дані є ще одним доказом того, що ті, хто придбає електромобіль, навряд чи повернуться до двигунів внутрішнього згорання.
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