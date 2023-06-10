Дослідники запустили на квантовому комп’ютері імітацію мисленнєвої діяльності людини — Finance.ua

Дослідники запустили на квантовому комп’ютері імітацію мисленнєвої діяльності людини Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Розробник квантових комп’ютерів — американська компанія IonQ — повідомив про перші досліди імітації розумової діяльності людини на квантових схемах. Завданням експерименту стало вивчення принципової можливості запустити на квантовому «залізі» моделі пізнання та прийняття рішень людиною. Перші результати обнадіюють, про що компанія повідомила у науковій публікації, пише vsviti.com.ua.

Дослідники нагадали, що психологи системно понад 60 років намагаються проникнути в таємницю пізнання людиною себе та оточення. Ряд аспектів вказують на те, що шлях думки людини в чомусь (а іноді дуже сильно) підпорядковується законам квантової ймовірності. Було б неправильно згаяти цей момент і не спробувати запустити виведені психологами моделі прийняття рішень на квантових комп’ютерах. Якщо правильно підібрати компоненти, це призведе до появи неймовірно потужних за силою інструментів для передбачень тих чи інших подій, як і створить передумови виникнення всезнаючих управлінських платформ.

Разом з міжнародною групою вчених фахівці IonQ змогли створити квантові схеми, регістри та гейти, які дозволили запустити імітацію розумової діяльності людини. Фактично в кубітах було закодовано людські ментальні стани, що дозволило провести з ними маніпуляції та отримати певний результат. Це поки що перші кроки. Але завести вони можуть дуже далеко, і навіть не можна сказати, в добрий чи поганий бік. Зброєю може стати будь-який робочий інструмент. А новий інструмент може обернутися проти всього людства разом.

«Потенційний вплив квантових комп’ютерів, здатних емулювати процеси прийняття рішень людиною, неможливо переоцінити, оскільки таке майбутнє стає дедалі ближчим до реальності, — сказав Пітер Чапман (Peter Chapman), генеральний директор та президент IonQ. — Цей прорив несе у собі величезний потенціал для таких областей, як генеративний ШІ, дозволяючи створювати складні та тонкі системи штучного інтелекту, здатні генерувати високореалістичні та творчі результати. Завдяки безпрецедентній обчислювальній потужності квантових обчислень сьогоднішнє дослідження закладає найважливішу основу для розвитку складної мережі кореляцій, яка стане паливом для майбутніх інновацій».

Але найцікавіше те, що навіть людина може мислити за законами квантової фізики. Останні дослідження показують, що у нас у кожного в голові може бути маленький квантовий комп’ютер, хоча це вже інша історія.

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