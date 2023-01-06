Дослідники створили робота Marvel для виконання небезпечних робіт — Finance.ua

Дослідники створили робота Marvel для виконання небезпечних робіт Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

Дослідники створили робота Marvel для виконання небезпечних робіт

Дослідники з Корейського передового інституту науки та технологій (KAIST) разом із колегою з Університету Іллінойсу розробили робота, на ім’я Marvel: він має чотири ноги з електромагнітами, тож може лазити по металевих стінах і стелях, тим самим спрощуючи процес технічного обслуговування у певних галузях.

Marvel призначений для виконання небезпечних робіт з обслуговування великих металевих конструкцій, таких як нафтові резервуари, мости та водонапірні вежі.

Він використовує комбінацію магнітних еластомерів і електромагнітів для намагнічування та розмагнічування за потреби, що дозволяє ногам робота триматись на поверхні чи робити кроки.

Перед роботою Marvel подібно до кота обережно перевіряє поверхню передніми лапами, щоб впевнитись у її стійкості.

У лабораторії роботу вдалось подолати щілини шириною 10 см та перешкоди висотою 5 см, а також переходити з горизонтальних на вертикальні поверхні й навпаки. Робот також може перевозити корисне навантаження вагою до 3 кілограмів.

Під час тестування у реальних умовах Marvel без проблем дістався пильного та іржавого накопичувального резервуару зі швидкістю 0,35 метра на секунду. За потреби робот може прискорити ходу до 0,7 метра в секунду.

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