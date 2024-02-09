Дослідник з питань безпеки «зламав» Apple і виграв 2,5 мільйона доларів: як це сталося — Finance.ua

Дослідник з питань безпеки «зламав» Apple і виграв 2,5 мільйона доларів: як це сталося Сьогодні 18:07 — Фінтех і Картки

Дослідник з питань безпеки «зламав» Apple і виграв 2,5 мільйона доларів: як це сталося

Проти дослідника безпеки, який повідомив про численні вразливості Apple, було висунуто звинувачення в тому, що він нібито зломив систему, підключену до серверної частини Apple, а потім використав цей доступ для виманювання у технічного гіганта подарункових карток та електроніки на 2,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє 404media.co

22 січня, майже через два тижні після його арешту, Apple прямо подякувала обвинуваченому Ноа Роскіну-Фразі в оновленні системи безпеки.

«Під час дії схеми обвинувачений і співучасники намагалися шахрайським шляхом отримати понад 3 мільйони доларів США на продукти та послуги компанії Apple шляхом більш ніж двох десятків шахрайських замовлень», — йдеться в обвинувальному акті.

За виконані замовлення обвинувачені отримали близько 2,5 мільйона доларів електронних подарункових карток і понад 100 000 доларів «продуктів і послуг». Багато з цих подарункових карток і продуктів потім були перепродані третім сторонам, йдеться в обвинуваченні.

Нагадаємо, у червні 2023 року на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 Apple представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro. Вони стали першим за багато років повністю новим продуктом Apple.

Раніше ми писали , що обмежений випуск гарнітури Vision Pro від Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в $3500. На японському ринку Mercari базова модель на 256 ГБ продається за $5 400, продавці на китайському Taobao просять $5 000, а один продавець на сінгапурському Lazada вимагає $6 300 за пристрій.

Довідка Finance.ua:

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