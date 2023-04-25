Допомогу родинам загиблих на війні військових розширять: деталі законопроєкту — Finance.ua

Допомогу родинам загиблих на війні військових розширять: деталі законопроєкту Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Допомогу родинам загиблих на війні військових розширять: деталі законопроєкту

В Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв’язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ)

За словами авторів даної ініціативи, зміни покликані повернути баланс та посилити захист соціальних прав членів родин загиблих військових. Мають намір змінити статтю 16-1 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» шляхом повернення попередньої редакції статті, що діяла до 25 серпня минулого року та окреслювала право на отримання одноразової грошової допомоги членів родини загиблого.

Чинне законодавство встановлює такий перелік отримувачів: чоловік (дружина) загиблого, батьки, неповнолітні діти та утриманці.

Тоді як у попередній редакції статті було формулювання про те, що право на отримання грошей мали члени родини загиблих військових, згідно з частиною другою статті третьої Сімейного кодексу України, де до членів родини належать також особи, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

«Тобто коло отримувачів компенсації було значно ширшим. Попередня редакція статті 16-1 Закону № 2011-XII діяла вісім років, і проблем з її правозастосуванням не було», — наголошують автори.

Зараз вже є негативні наслідки таких нововведень для сімей загиблих героїв. Зокрема, права отримання компенсації позбавлені цілі категорії отримувачів — повнолітні діти загиблого, цивільні дружини (чоловіки), інші близькі родичі, які з ними проживали як сім’я (брати, сестри, онуки). Такий підхід часто є вкрай несправедливим, стверджують нардепи.

«У багатьох випадках кошти не можуть отримати рідні брати та сестри, які все життя проживали разом із загиблим як сім’я, в ситуаціях, коли загиблий не був одружений, не мав дітей, а його батьки при цьому померли. Або, до прикладу, рідна бабуся загиблого внука, яка виховала його самотужки, замінивши йому батька та матір. В аналогічній ситуації опинилися жінки та чоловіки, які проживали із загиблим Захисником (Захисницею) однією сім’єю як чоловік та дружина, проте з різних причин не зареєстрували шлюб», — йдеться у пояснювальній записці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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