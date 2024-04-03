Dongfeng представив електричний седан із запасом ходу до 550 км за 18 тис. доларів (фото) — Finance.ua

Dongfeng представив електричний седан із запасом ходу до 550 км за 18 тис. доларів (фото) Сьогодні 05:23 — Фондовий ринок

Dongfeng представив електричний седан із запасом ходу до 550 км за 18 тис. доларів (фото)

Китайська компанія Dongfeng офіційно представила повністю електричний седан Xinghai S7. Ціни на новинку коливатимуться від 18 000 до 27 000 доларів.

Новий електромобіль збудовано на платформі S2-E від Dongfeng. За даними китайських медіа, габарити Xinghai S7 становлять 4935×1915×1495 мм, а колісна база сягає 2915 мм. Його споряджена маса складає 1730 кг.

Xinghai S7 має форму фастбека з висувними дверними ручками, безрамними дверима, хромованими вікнами та колісними дисками з п’ятьма спицями. Автомобіль також буде оснащений переднім радаром, бічним радаром та камерою на лобовому склі, що передбачає розширені можливості допомоги при керуванні автомобілем.

Новинка оснащена електродвигуном потужністю 217 кінських сил і літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 56,832 кВт•год. Максимальна швидкість електрокара становить 165 км/год, а запас ходу може досягати 550 км за циклом CLTC. При швидкому зарядженні заряд акумулятора з 30% до 80% займає 27 хвилин.

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Ampercar За матеріалами:

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