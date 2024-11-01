Долю долара вирішить новий господар Білого дому — Finance.ua
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Долю долара вирішить новий господар Білого дому

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Долю долара вирішить новий господар Білого дому
Долю долара вирішить новий господар Білого дому
Майбутні американські вибори — це не лише подальший шлях політичного розвитку Штатів, а й загалом перспективи розвитку світової політики та економіки на найближчі, як мінімум, 4 роки.
Наразі постало питання про подальшу роль США як світового лідера, що проєктується і на долар. Трамп і Гарріс мають принципово різні погляди на завдання Америки як світового лідера. Тому певною мірою долар стає «заручником» результату цих виборів. І оскільки обидва кандидати останніми днями майже зрівнялися в рейтингах симпатій виборців, уже з кінця жовтня і, як мінімум, до остаточного оголошення результатів виборів, валютний світ і долар лихоманитиме.
Все це добре видно як за поточною поведінкою пари євро/долар, так і за цінами на золото та нафту. Вони зараз як лакмусовий папір, показують поточні настрої інвесторів, очікування світового промислового сектору, а також реакцію фінансових кіл на те, що відбувається.
Пара євро/долар у середині вересня-жовтні 2024 р.
Долю долара вирішить новий господар Білого дому
Ми бачимо певне зміцнення позицій долара щодо євро, що аналітики вважають реакцією на можливу перемогу на виборах Дональда Трампа.
Ціна на золото у доларах (за тройську унцію)
Долю долара вирішить новий господар Білого дому
За даними Bloomberg, ціна золота вперше в історії перевищила $2800 за унцію, що говорить про зростання побоювання інвесторів на тлі невизначеності результатів виборів у США.
Від Трампа очікують подальшого зміцнення позицій долара, якщо він, як новий господар Білого дому, виконає свої обіцянки залагодити проблеми на Близькому Сході, завершити війну в Україні та потіснити Китай на світових ринках. Це, на думку інвесторів, короткочасно не лише посилить американську валюту, а й дозволить на якийсь час психологічно полегшити проблему зростання зовнішнього боргу США, який вже наближається до $36 трлн.
Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то виконання її програми підвищення податків для корпорацій і багатих людей, менш жорсткий захист американських виробників на тлі м’якшої грошово-кредитної політики ФРС США зіграють на ослаблення позицій долара. Очікується, що внаслідок збільшення податків для корпорацій дохідність облігацій поступово знизиться, а загальне зростання економіки США сповільниться. При цьому вартість обслуговування американського держборгу через зниження відсоткових ставок знизиться.

Прогноз курсу долара на світових майданчиках

Прогноз щодо пари євро/долар у першій-другій декаді листопада (фініш президентських перегонів у США, засідання ФРС та перші кадрові призначення нового глави Америки) наступний:
У разі перемоги Дональда Трампа — у перші 20 днів листопада співвідношення буде в межах ситуативного коридору від 1,065 до 1,09 долара за євро.
Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то співвідношення пари євро/долар у цей же період буде в межах ситуативного коридору від 1,072 до 1,095 долара за євро.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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