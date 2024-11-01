Долю долара вирішить новий господар Білого дому — Finance.ua

Долю долара вирішить новий господар Білого дому Сьогодні 20:00 — Валюта

Долю долара вирішить новий господар Білого дому

Майбутні американські вибори — це не лише подальший шлях політичного розвитку Штатів, а й загалом перспективи розвитку світової політики та економіки на найближчі, як мінімум, 4 роки.

Наразі постало питання про подальшу роль США як світового лідера, що проєктується і на долар. Трамп і Гарріс мають принципово різні погляди на завдання Америки як світового лідера. Тому певною мірою долар стає «заручником» результату цих виборів. І оскільки обидва кандидати останніми днями майже зрівнялися в рейтингах симпатій виборців, уже з кінця жовтня і, як мінімум, до остаточного оголошення результатів виборів, валютний світ і долар лихоманитиме.

Все це добре видно як за поточною поведінкою пари євро/долар, так і за цінами на золото та нафту. Вони зараз як лакмусовий папір, показують поточні настрої інвесторів, очікування світового промислового сектору, а також реакцію фінансових кіл на те, що відбувається.

Пара євро/долар у середині вересня-жовтні 2024 р.

Ми бачимо певне зміцнення позицій долара щодо євро, що аналітики вважають реакцією на можливу перемогу на виборах Дональда Трампа.

Ціна на золото у доларах (за тройську унцію)

За даними Bloomberg, ціна золота вперше в історії перевищила $2800 за унцію, що говорить про зростання побоювання інвесторів на тлі невизначеності результатів виборів у США.

Від Трампа очікують подальшого зміцнення позицій долара, якщо він, як новий господар Білого дому, виконає свої обіцянки залагодити проблеми на Близькому Сході, завершити війну в Україні та потіснити Китай на світових ринках. Це, на думку інвесторів, короткочасно не лише посилить американську валюту, а й дозволить на якийсь час психологічно полегшити проблему зростання зовнішнього боргу США, який вже наближається до $36 трлн.

Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то виконання її програми підвищення податків для корпорацій і багатих людей, менш жорсткий захист американських виробників на тлі м’якшої грошово-кредитної політики ФРС США зіграють на ослаблення позицій долара. Очікується, що внаслідок збільшення податків для корпорацій дохідність облігацій поступово знизиться, а загальне зростання економіки США сповільниться. При цьому вартість обслуговування американського держборгу через зниження відсоткових ставок знизиться.

Прогноз курсу долара на світових майданчиках

Прогноз щодо пари євро/долар у першій-другій декаді листопада (фініш президентських перегонів у США, засідання ФРС та перші кадрові призначення нового глави Америки) наступний:

У разі перемоги Дональда Трампа — у перші 20 днів листопада співвідношення буде в межах ситуативного коридору від 1,065 до 1,09 долара за євро.

Якщо ж перемогу здобуде Камала Гарріс, то співвідношення пари євро/долар у цей же період буде в межах ситуативного коридору від 1,072 до 1,095 долара за євро.

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