Долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер»: отримуйте міжнародні перекази та гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець — Finance.ua
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Долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер»: отримуйте міжнародні перекази та гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець

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Долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер»: отримуйте міжнародні перекази та гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець
Долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер»: отримуйте міжнародні перекази та гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець
Скористайтеся шансом гарантовано отримати 200 ₴ на бонусний гаманець: долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер» та отримуйте міжнародні перекази з-за кордону в мобільному застосунку ПУМБ Online. У виклику приймають участь усі клієнти ПУМБ, які отримують перекази із-за кордону за допомогою однієї з платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney. Участь в акції доступна як існуючим, так і новим клієнтам банка. Аби стати клієнтом ПУМБ необхідно скачати додаток банку, ідентифікуватися за допомогою цифрових документів та відкрити дебетову картку всеКАРТА. Обслуговування картки, поповнення*, зняття коштів в будь-яких банкоматах України — безкоштовне.
Період дії виклику: з 21 серпня по 21 вересня 2023 року. Зверніть увагу, що бонус можна отримати лише один раз.
Як отримати переказ та гарантовані 200 ₴ бонусу:
  • Відкрити додаток ПУМБ Online — розділ «Платежі»
  • Обрати опцію «Міжнародні перекази»
  • Отримати із-за кордону переказ через будь-яку з міжнародних платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney
  • Дочекатися зарахування 200 ₴ на бонусний гаманець
Детальніше про виклик «Міжнародний грошмейстер», його умови та доступ до бонусного гаманця — у розділі «Мої виклики"** додатку ПУМБ Online та за лінком. Не упустіть чудову можливість отримати гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець!
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* Можлива комісія іншого банку
** У разі відсутності цього розділу — радимо оновити додаток
За матеріалами:
ПУМБ
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