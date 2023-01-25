Долар стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта та єни — Finance.ua

Долар стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта та єни Сьогодні 12:10 — Валюта

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у середу, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни. Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,0899 порівняно з $1,0888 на закриття ринку у вівторок.

Курс фунта опустився до $1,2319 порівняно з $1,2329 напередодні. Вартість долара в парі з єною знизилася до 130,44 єни проти 130,17 єни за підсумками попередніх торгів. У центрі уваги трейдерів цього тижня — попередні дані про ВВП США за четвертий квартал, які будуть оприлюднені міністерством торгівлі США 26 січня.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання американської економіки в жовтні-грудні до 2,6% з 3,2% у третьому кварталі. Опубліковані напередодні дані засвідчили триваюче ослаблення ділової активності в Штатах. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у США, що розраховується S&P Global, у січні зріс до 46,6 пункту з 45 пункту місяцем раніше.

Значення індексу нижче позначки в 50 пунктів свідчить про скорочення ділової активності. Американський PMI залишається нижче цього рівня вже сім місяців поспіль. Ділова активність у січні продовжила падати як у промисловому секторі, так і у сфері послуг США, показали попередні дані S&P Global. Експерти очікують, що ослаблення економічного підйому підштовхне Федеральну резервну систему (ФРС) до уповільнення темпів підвищення базової процентної ставки.

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