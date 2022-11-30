Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС — Finance.ua
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Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС

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Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС
Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС
Долар знизився у середу з тижневого максимуму перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, у листопаді долар втратив близько 4,3%, що є найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.
Про це пише Reuters.
Інфляція в єврозоні в листопаді показала перше щомісячне уповільнення з червня минулого року (10% проти 10,6% у жовтні).
Водночас індекс долара США, який вимірює ефективність долара по відношенню до шести основних валют, впав на 0,37% до 106,48, в порівнянні з нічним максимумом у 106,90.
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За даними Refinitiv, у листопаді він втратив близько 4,3%, що є найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.
Інвестори збільшили свої ставки на те, що інфляція досягла піку, і ФРС незабаром просигналізує про перехід до більш м’якої позиції щодо грошово-кредитної політики, не в останню чергу тому, що світ схиляється до ймовірної рецесії в наступному році.
Пауелл виступить в Інституті Брукінгса у Вашингтоні о 18:30 за Гринвічем з промовою про економічні перспективи і ринок праці.
Інвестори вважають, що ймовірність того, що ФРС підвищить процентну ставку лише на 0,5 п.п. 14 грудня, становить 63,5%, а ймовірність того, що вона підвищиться ще на 75 базисних пунктів, становить 36,5%.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив в понеділок, що Центробанку необхідно продовжувати підвищення ставок.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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