Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС — Finance.ua

Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС Сьогодні 13:52 — Валюта

Долар показав найбільше місячне падіння з 2010 року перед виступом глави ФРС

Долар знизився у середу з тижневого максимуму перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, у листопаді долар втратив близько 4,3%, що є найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.

Про це пише Reuters.

Інфляція в єврозоні в листопаді показала перше щомісячне уповільнення з червня минулого року (10% проти 10,6% у жовтні).

Водночас індекс долара США, який вимірює ефективність долара по відношенню до шести основних валют, впав на 0,37% до 106,48, в порівнянні з нічним максимумом у 106,90.

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За даними Refinitiv, у листопаді він втратив близько 4,3%, що є найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.

Інвестори збільшили свої ставки на те, що інфляція досягла піку, і ФРС незабаром просигналізує про перехід до більш м’якої позиції щодо грошово-кредитної політики, не в останню чергу тому, що світ схиляється до ймовірної рецесії в наступному році.

Пауелл виступить в Інституті Брукінгса у Вашингтоні о 18:30 за Гринвічем з промовою про економічні перспективи і ринок праці.

Інвестори вважають, що ймовірність того, що ФРС підвищить процентну ставку лише на 0,5 п.п. 14 грудня, становить 63,5%, а ймовірність того, що вона підвищиться ще на 75 базисних пунктів, становить 36,5%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив в понеділок, що Центробанку необхідно продовжувати підвищення ставок.

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Економічна Правда За матеріалами:

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