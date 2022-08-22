Доходи Xiaomi впали на 20% через коронавірусні обмеження у Китаї — Finance.ua

Доходи Xiaomi впали на 20% через коронавірусні обмеження у Китаї
Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp. зафіксував різке падіння доходу у другому кварталі. Найбільший у світі ринок смартфонів скоротився через суворі обмеження повʼязані із COVID.
Про це пише Reuters.
Продажі компанії впали на 20% у річному обчисленні до 70,17 млрд юанів ($10,3 млрд), що не відповідає оцінкам і свідчить про ще більш різке зниження порівняно з попереднім кварталом, коли компанія повідомила про перше падіння виручки з моменту лістингу.
Чистий прибуток упав на 67% до 2,08 млрд юанів.
Економіка Китаю несподівано сповільнилася в липні, що вказує на те, що друга за величиною економіка світу щосили намагається оговтатися від удару через коронавірусні обмеження.
За даними дослідницької компанії Canalys, сектор смартфонів у Китаї, який тривалий час перебував у застої, особливо постраждав від спаду: у другому кварталі обсяги продажів знизилися на 10% у річному обчисленні.
Продаж смартфонів Xiaomi, які приносять більше половини загального доходу компанії, впали на 29%.
Нагадаємо, у 2021 році продаж Xiaomi різко зріс після того, як вона захопила частку ринку у конкурента Huawei Technologies Co Ltd, чия здатність закуповувати компоненти була сильно обмежена санкціями США.
Проте успіх був недовгим, і з початку 2022 року ціна акцій компанії впала майже на 40% через уповільнення економіки Китаю та послаблення бізнесу за кордоном.
В Індії, найсильнішому ринку Xiaomi за межами Китаю, компанія стала обʼєктом урядових розслідувань за звинуваченням в ухиленні від податків.
У квітні індійські податкові органи конфіскували активи компанії на суму $725 млн, заявивши, що вона незаконно переказувала кошти за кордон під виглядом платників роялті. Xiaomi відкидає будь-які звинувачення.
Слабкий ринок смартфонів у Китаї та у всьому світі змусив компанію шукати нові можливості.
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