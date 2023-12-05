Доходи російських компаній впали вдвічі: чим пояснюють крах — Finance.ua

Доходи російських компаній впали вдвічі: чим пояснюють крах Сьогодні 12:23

За підсумками першої половини 2023 року стало очевидно, що дохід російських компаній впав удвічі. За шість місяців вони склали 342,2 трлн рублів, тоді як роком раніше — 694 трлн рублів за аналогічний період.

Про це пише російський пропагандистський ресурс « Известия ».

Про падіння прибутку свідчить і звітність найбільших компаній рф. Наприклад, виручка «Газпрому» знизилася на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойлу» — на 12%, а компанії «Інтер РАО» — на 43%.

Однією з причин різкого падіння доходів російських компаній може бути зниження ціни на російську нафту марки Urals, вважає доцент кафедри корпоративного управління інноватики РЕУ ім. Плеханова Федір Акулінін. У січні-листопаді вона коштувала $62,89 за барель, а це на 25% менше торішніх показників.

Другою причиною може бути «висока база 2022 року». Тоді доходи і витрати російського бізнесу зростали, пояснив глава департаменту інвестиційного консалтингу та оцінки FinExpertiza Віталій Арістархов. У минулому році прибуток компаній склав квадрильйон рублів, хоча за рік до цього він становив 655 трлн рублів.

Очевидно, що на ситуації позначилися і санкції, які були запроваджені проти рф через вторгнення в Україну. Керуючий «АСТРА-СБ» Антон Вдовіченко вважає, що ситуація на міжнародній арені і рівень цін на нафту продовжать серйозно впливати на російську економіку ще не один рік.

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УНІАН За матеріалами:

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