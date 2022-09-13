Доходи росії від нафти і газу впали до 14-місячного мінімуму через санкції — Finance.ua
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Доходи росії від нафти і газу впали до 14-місячного мінімуму через санкції

Енергетика
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У серпні виторг росії від продажу енергоносіїв знизився до найнижчого рівня більш ніж за рік, оскільки санкції Заходу через вторгнення в Україну спонукали рф продавати нафту зі знижкою та зменшувати потоки газу до Європи.
Про це пише Bloomberg.
Відмова деяких колишніх покупців у Європі від російської нафти означає, що москва змушена була продавати нафту з великою знижкою на азіатських ринках, що позбавляло її можливості користуватися всіма перевагами вищих цін.
Хоча у серпні спотові ціни на газ у Європі були рекордно високими, збори за газ, які займають меншу частку у бюджеті, не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти.
російський «Газпром» цього літа значно скоротив експорт газу до Європи, переклавши відповідальність за це на санкції Заходу.

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Згідно з опублікованими в понеділок даними Мінфіну рф, доходи росії від нафти і газу, на які припадає більше третини національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд руб. ($11,1 млрд), що є найнижчим показником з червня 2021 року.
Це падіння майже на 13% порівняно із липнем і також зниження на 3,4% порівняно з минулим роком, хоч ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.
За даними російського Мінфіну, місячне падіння доходів від нафти та газу в росії у серпні повʼязане з правилами сплати податків. російські видобувники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. В результаті він дав додаткове збільшення до липневих нафтогазових доходів на 306,3 млрд руб.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Forbes.ua
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