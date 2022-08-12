Доходи рф від експорту нафти впали — Finance.ua
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Доходи рф від експорту нафти впали

Казна та Політика
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Доходи рф від експорту нафти впали
Доходи рф від експорту нафти впали
На тлі зменшення обсягів поставок і нижчих цін доходи рф від експорту нафти знизилися на $2 млрд з $21 млрд до $19 млрд.
Про це йдеться у серпневому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає галузеве видання enkorr.
Зазначається, що російський експорт нафти в липні скоротився на 115 тис. барелів на добу (б/д), до 7,4 млн б/д.
Зокрема, експорт нафти з росії до США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Японії та Південної Кореї скоротився на 2,2 млн б/д з початку бойових дій в Україні, проте дві третини цих обсягів уже перенаправлені на інші ринки. Серед напрямів для постачання російської нафти МЕА називає Індію, Китай та Туреччину.
У липні обсяг видобутку нафти в росії був лише на 310 тис. б/д нижче рівня виробництва, який спостерігався до початку повномасштабної війни в Україні, а обсяг експорту — нижче на 580 тис. б/д від того рівня, наголошують у МЕА.
При цьому агентство припускає, що після набуття чинності ембарго Євросоюзу на імпорт російської нафти її постачання на світовий ринок можуть скоротитися сильніше. За оцінкою МЕА, рф доведеться знайти нові ринки для 1 млн б/д нафтопродуктів та 1,3 млн б/д нафти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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