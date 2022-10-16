Доходи рф від експорту нафти, газу та вугілля впали у вересні на 14% — Finance.ua

Доходи рф від експорту нафти, газу та вугілля впали у вересні на 14% Вчора 02:45

У вересні доходи росії від експорту викопного палива порівняно із серпнем впали приблизно на 14%.

Про це повідомив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air — CREA), передають Порти України

«Найбільші втрати зазнали експорт газу до Європи та експорт сирої нафти по всьому світі», — йдеться в повідомленні.

У минулому місяці ЄС залишався найбільшим імпортером викопного палива з росії. При цьому постачання постійно знижувалися з серпня. Експорт трубопровідного газу, нафти та вугілля впав, тоді як експорт СПГ не змінився.

У розрізі країн ЄС стрімко впав імпорт Німеччини через припинення постачань газу газопроводом Nord Stream. Імпорт сирої нафти був в основному стабільним, тоді як у Греції спостерігався стрибок імпорту нафтопродуктів. Франція була основним імпортером СПГ, обсяги якого не змінилися з серпня. Імпорт СПГ в Іспанію впав після різкого зростання в липні-серпні.

Загалом вартість викопного палива, яке росія експортувала до ЄС після початку вторгнення в Україну, на кінець вересня перевищила 100 млрд євро.

У вересні найбільше зростання доходів росії від експорту енергоресурсів забезпечили Індія, Китай, Туреччина та Малайзія.

Імпорт Китаєм російської сирої нафти почав падати у вересні, ймовірно, через загальне падіння попиту на нафту. Імпорт Індії продовжує залишатися нижче піку, досягнутого в травні. Імпорт нафти в Малайзію різко зріс наприкінці вересня, як і імпорт СПГ в Японію та вугілля в Південну Корею.

Загалом загальний експорт росії до країн, що не входять до ЄС, з березня в основному стабільний, тоді як експорт до ЄС скоротився вдвічі, що призвело до загального падіння російського експорту викопного палива на 30% за обсягом.

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uaprom За матеріалами:

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