Доходи ПФУ перевищили 378 млрд грн з початку року — Finance.ua
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Доходи ПФУ перевищили 378 млрд грн з початку року

Казна та Політика
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Доходи ПФУ перевищили 378 млрд грн з початку року
Доходи ПФУ перевищили 378 млрд грн з початку року
За підсумками січня-червня 2023 року доходи Пенсійного фонду становили 378,3 млрд грн, що на 105,6 млрд грн більше у порівнянні з тим же періодом минулого року.
Про це свідчать дані ПФУ.
Більшість суми склали доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (сума єдиного внеску та інші платежі) — 217,7 млрд грн. Кошти держбюджету на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат сягнули 123,8 млрд грн.
Сума коштів держбюджету на виплату пільг та субсидій становила 23,1 млрд грн. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування надійшло 13,7 млрд грн.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Надходження єдиного внеску на пенсійне страхування було на рівні 201 млрд грн, або на 12,6 млрд грн більше від плану. Найбільше надійшло у липні - 38 млрд грн.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Надходження єдиного внеску на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання становили 13,7 млрд грн. План не виконали на 200 млн грн. Червень також лідирує за сумою таких доходів — 2,8 млрд грн.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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