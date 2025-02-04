Dodge Charger Daytona показали у яскравому тюнінгу (фото) — Finance.ua
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Dodge Charger Daytona показали у яскравому тюнінгу (фото)

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Американська тюнінгова компанія Waido Kits підготувалаоригінальний стайлінг пакет для доробки нового електричного седана Dodge Charger Daytona. Очікується, що аналогічний комплект доробок з’явиться влітку для версії ДВС.
Компанія Waido Kits не новачок у цьому бізнесі. Раніше вона розробила екстравагантні комплекти для модернізації таких популярних моделей, як Tesla Cybertruck, Ford Explorer та Jeep Grand Cherokee, а також колишніх поколінь Dodge Charger та Challenger.
Dodge Charger Daytona показали у яскравому тюнінгу (фото)
Крім того, тюнери з Waido Kits співпрацюють зі своїми колегами зі знаменитого ательє West Cost Customs, а серед їхніх клієнтів є відомі особи, включаючи зірку NBA Шакіла О’Ніла, якому подарували ексклюзивний варіант Tesla Cybertruck в обвісі Waido Kits.
Dodge Charger Daytona показали у яскравому тюнінгу (фото)
Пакет Widebody для Dodge Charger Daytona включає розширені колісні арки, більш виражений передній спліттер та широкі бічні спідниці.
Ззаду встановили новий дифузор та фіксоване заднє крило. Деякі деталі Waido, включаючи дифузор, виглядають виготовленими з вуглецевого кованого волокна, що додає драматизму зовнішньому вигляду. Charger також оснащений набором спеціальних коліс із кованими карбоновими аеродинамічними дисками.
Проєкт виглядає досить яскраво, як і вся продукція Waido Kits. Ціни стануть відомі пізніше, а поки що компанія вивчає потенційний попит на свою новинку.
Dodge Charger Daytona показали у яскравому тюнінгу (фото)
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За матеріалами:
autocentre.ua
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