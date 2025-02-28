Добірка актуальних вакансій для HR-фахівців — Finance.ua

Добірка актуальних вакансій для HR-фахівців Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Добірка актуальних вакансій для HR-фахівців, freepik

Якщо ви вмієте знаходити найкращі таланти та сприяти організаційному зростанню, кар’єра у сфері HR може стати для вас чудовим вибором.

Аналітики budni.robota.ua підготували добірку вакансій для рекрутерів, HR-директорів, менеджерів з персоналу, начальників відділів кадрів, менеджерів з навчання персоналу.

Міжнародна польська компанія, яка працює у сфері моди та роздрібної торгівлі, запрошує в команду для роботи в Києві.

Роботодавець анонсує, що майбутній працівник буде вести повний цикл рекрутингу адміністративного складу в магазинах компанії; проводити співбесіди, оцінку кандидатів та надавати зворотний зв’язок; вестиме аналітику рекрутингових процесів та підготовку звітності; взаємодіятиме з внутрішніми замовниками та формуватиме профілі вакансій; працюватиме з різними джерелами пошуку кандидатів та братиме участь в розвитку бренду роботодавця.

Хлібопекарська компанія у Львові пропонує роботу кандидатам з досвідом роботи HRD/HRM — від 2-х років; успішним досвідом управління змінами, (ре-)формування відділів, управління зростанням ефективності на рівні співробітника, відділу, операційної моделі.

Роботодавець анонсує, зокрема, бронювання працівників.

У Києві розглядають кандидатів з вищою освітою та досвідом роботи в напрямку пошуку та підбору персоналу — не менше 1-го року.

Гарантуються: можливості для розвитку, кар’єрного зростання та гідної винагороди; безкоштовне медичне страхування; оплачувана відпустка (24 дні) та лікарняні; безкоштовний разовий проїзд усією мережею залізниці.

Національна енергетична компанія у Києві шукає фахівця з досвідом роботи у напряму управління персоналом — від 10 років, від 5 років — на управлінських посадах у міжнародних або локальних системних організаціях; вищою освітою, плюсом буде додаткова освіта в галузі управління персоналом, сертифікації CIPD, SHRM.

Пропонується, серед іншого: гнучкий графік роботи, можливість працювати віддалено; послуги корпоративного лікаря, медичне страхування, підтримка батьківства, виплати мобілізованим колегам, щорічна матеріальна допомога на оздоровлення; можливість бронювання.

Компанія з Вінниці, що виготовляє дитячі підгузки, засоби гігієни, побутову хімію та продукцію категорії house hold, оголошує про відкриття вакансії.

Потрібно управляти HR-процесами (планування, підбір, адаптація, оцінка та розвиток персоналу); формувати та працювати з кадровим резервом; здійснювати первинний кадровий документообіг; розвивати корпоративну культуру.

На посаду розглядають кандидатів з досвідом роботи в HR від 2-х років; вищою освітою в галузі управління персоналом, психології або суміжній галузі; високим рівнем комунікабельності, навичками ведення співбесід, здатністю до співпраці з різними командами; знанням сучасних методів рекрутингу, підбору персоналу, а також законодавства в галузі праці та кадрів.

Виробник і дистриб’ютор товарів для дому, гігієни та професійного використання запрошує на роботу в Дніпрі. Шукають керівника з вищою освітою за спеціальністю «Управління персоналом», «Менеджмент», «Економіка»; досвідом роботи на посаді начальника/керівника відділу або відділу кадрів на підприємстві з чисельністю персоналу не менше 500 співробітників; досвідом роботи з віддаленими підрозділами та співробітниками; знанням трудового законодавства, порядку ведення кадрового діловодства; впевненого користувача 1С, М.Е.Doc, Excel, Word.

Продуктова IT-компанія у Києві розглядає на посаду кандидатів з досвідом роботи на керівних HR-посадах (5+ років); глибоким розумінням кадрових процесів і трудового законодавства в Україні, досвідом створення та керівництва міжфункціональними командами; які вільно володіють українською та англійською мовами (письмово та усно).

Один з найбільших на території східної Європи виробник сиру і традиційного українського вершкового масла в пошуку фахівця у Житомирі.

У вакансії зазначають такі вимоги до кандидатів: досвід роботи на аналогічній посаді або суміжних посадах; досвід у розробці системи навчання та її впровадженні; вміння аналізувати потреби в навчанні персоналу та створювати контент для офлайн- та онлайн-навчання; знання технік та методів написання та проведення навчання; вміння комунікувати та залучати до співпраці працівників на різних рівнях.

Працівникам пропонується підвіз до/з роботи, щомісячні продуктові набори; навчання та цікаві проєкти.

У Дніпрі шукають відповідального та енергійного співробітника, який буде шукати кандидатів на різноманітні вакансії у компанії; проводити співбесіди та оцінку потенційних працівників; брати участь у процесі відбору та адаптації персоналу; співпрацювати з внутрішніми підрозділами компанії для забезпечення потреб у персоналі.

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