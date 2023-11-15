До конференції «Жити на відсотки» залишилось 2 дні — Finance.ua
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До конференції «Жити на відсотки» залишилось 2 дні

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Як розподілити свої кошти, щоб не боятися криз та інфляції? Головне правило інвестування говорить «диверсифікуй і молись». Якщо ви не бажаєте покластись на примхи долі, а прагнете виробити системний підхід в інвестуванні, який забезпечить стабільне проходження будь-яких криз, то встигніть забронювати останні квитки на конференцію «Жити на відсотки».
Це найбільша інвестиційна подія року, яка збирає під одним дахом кращі уми інвестиційної спільноти. Говоритимуть про пасивні та активні стратегії інвестування, тренди та перспективні ніші на 2024 рік, інструменти для зниження ризиків, ідеї для підвищення прибутковості.
Мрієте розібратися в тонкощах інвестування, віднайти ідеальний баланс між ризиком і прибутковістю та врешті скласти свій власний інвестиційний пазл?

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За матеріалами:
Finance.ua
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