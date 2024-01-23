До Дня Соборності Укрпошта випустила набір марок з гербами міст України (фото) — Finance.ua

До Дня Соборності Укрпошта випустила набір марок з гербами міст України (фото) Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

До Дня Соборності Укрпошта випустила набір марок з гербами міст України (фото), Фото: Укрпошта

«Укрпошта» випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України, який є частиною серії «Герби міст, селищ та сіл України», що виходила протягом 2017−2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

«Хоч і довелося переносити з 2022 року на 2024-й, та марковий аркуш „Герби міст, селищ та сіл України“ все ж вийшов. Він складається з 19 марок та 2 купонів, які виходили упродовж 2017−2022 років», — сказано в повідомленні.

До набору увійшли герби 12 міст, 5 селищ і 4 сіл різних регіонів:

міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;

смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;

села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

«Цим випуском ми завершуємо серію, але впевнений, після перемоги ми розпочнемо нову, з новими сенсами і новими, відродженими містами та селами. І серія „Краса та Велич України“ буде, безумовно, продовжена», — додав генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Що зображено на аркуші

Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, які своєю чергою вписані в декоративні картуші, увінчані відповідною геральдичною короною.

Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус — червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав — золотий вінець з п’яти пшеничних колосків.

Деталі:

Художник — Юрій Рябчинський.

Тираж — 37 500 примірників.

Номінальна вартість — 347+$5.

Розмір аркуша, мм — 176×117.

Розмір марки, мм — 24,48×22.

Кількість марок в аркуші — 19+2 купона.

Де купити

Замовити фінальний набір марок із гербами міст і сіл України можна в інтернет-магазині Укрпошти.

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