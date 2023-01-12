До держбюджету України у 2022 році сплачено майже 86 млн грн з WIM-штрафів — Finance.ua
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До держбюджету України у 2022 році сплачено майже 86 млн грн з WIM-штрафів

Казна та Політика
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В «Укртрансбезпеці» повідомили, що у 2022 році державний бюджет України завдяки роботі WIM-систем поповнився на 85,8 млн грн.
«При цьому винесено 7 464 постанови на перевізників за порушення», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише у грудні до державного бюджету країни надійшли 11 млн грн.
За минулий тиждень «Укртрансбезпека» винесла 260 постанов на 4 411 500 грн.
Найбільше порушників зафіксовано в таких областях:
  • Дніпропетровська — 55 постанов на 1 045 500 грн;
  • Черкаська — 44 постанови на 603 500 грн;
  • Київська — 39 постанов на 561 000 грн;
  • Запорізька — 24 постанови на 561 000 грн.
Нагадаємо, штрафи за порушення габаритно-вагових норм складають:
  • від 5 % до 10 % — 8 500 грн;
  • від 10 % до 20 % — 17 000 грн;
  • від 20% до 30 % — 34 000 грн;
  • понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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