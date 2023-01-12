До держбюджету України у 2022 році сплачено майже 86 млн грн з WIM-штрафів — Finance.ua

До держбюджету України у 2022 році сплачено майже 86 млн грн з WIM-штрафів Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

В «Укртрансбезпеці» повідомили, що у 2022 році державний бюджет України завдяки роботі WIM-систем поповнився на 85,8 млн грн.

«При цьому винесено 7 464 постанови на перевізників за порушення», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише у грудні до державного бюджету країни надійшли 11 млн грн.

За минулий тиждень «Укртрансбезпека» винесла 260 постанов на 4 411 500 грн.

Найбільше порушників зафіксовано в таких областях:

Дніпропетровська — 55 постанов на 1 045 500 грн;

Черкаська — 44 постанови на 603 500 грн;

Київська — 39 постанов на 561 000 грн;

Запорізька — 24 постанови на 561 000 грн.

Нагадаємо, штрафи за порушення габаритно-вагових норм складають:

від 5 % до 10 % — 8 500 грн;

від 10 % до 20 % — 17 000 грн;

від 20% до 30 % — 34 000 грн;

понад 30 % встановленої норми — 51 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.