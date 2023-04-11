До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців — Finance.ua
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До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців

Особисті фінанси
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До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців
До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців
До виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту «Армія відновлення» долучилися понад 13,9 тис. безробітних у 16 регіонах України.
Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба зайнятості.
До «Армії відновлення» долучились вже 13 932 безробітних, які виконують суспільно корисні роботи з відбудови. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3,5 тис. осіб.
Крім того, до п’ятірки увійшли Донецька область — 1 854 особи, Київська область — 1 814 осіб, Харківська область — 1 612 осіб та Сумська область — 1 408 осіб.
До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців
Загалом участь у проєкті беруть 16 регіонів.
За виконання суспільно корисних робіт держава вже виплатила безробітним майже 83 млн грн.
Як повідомлялося, проєкт «Армія відновлення» запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт.
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За матеріалами:
Укрінформ
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