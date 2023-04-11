До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців — Finance.ua

До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців Вчора 11:31 — Особисті фінанси

До «Армії відновлення» залучили майже 14 тисяч українців

До виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту «Армія відновлення» долучилися понад 13,9 тис. безробітних у 16 регіонах України.

Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба зайнятості.

До «Армії відновлення» долучились вже 13 932 безробітних, які виконують суспільно корисні роботи з відбудови. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3,5 тис. осіб.

Крім того, до п’ятірки увійшли Донецька область — 1 854 особи, Київська область — 1 814 осіб, Харківська область — 1 612 осіб та Сумська область — 1 408 осіб.

Загалом участь у проєкті беруть 16 регіонів.

За виконання суспільно корисних робіт держава вже виплатила безробітним майже 83 млн грн.

Як повідомлялося, проєкт «Армія відновлення» запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.