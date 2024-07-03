До 2030 року китайські компанії займуть 33% світового автомобільного ринку — Finance.ua
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До 2030 року китайські компанії займуть 33% світового автомобільного ринку

Технології&Авто
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До 2030 року китайські компанії займуть 33% світового автомобільного ринку
До 2030 року китайські компанії займуть 33% світового автомобільного ринку
З таким прогнозом виступили фахівці консалтингової фірми AlixPartners.
Аналітики вважають, що виробники з Піднебесної найближчим часом почнуть активніше «виходити» в інші країни. Уже наприкінці нинішнього року експерти пророкують глобальну частку китайських марок у 21 відсоток. При цьому тільки три відсотки продажів поки що відбуватиметься за межами КНР.
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До кінця десятиліття частка китайських автовиробників на внутрішньому ринку становитиме 72 відсотки. Сьогодні цей показник становить 59 відсотків.
У Південній і Південно-Східній Азії бренди з КНР займуть 31 відсоток ринку замість нинішніх трьох.
На Близькому Сході та в Африці експансія зросте з восьми до 39 відсотків. У Центральній і Південній Америці — з 7 до 28 відсотків.
У Європі очікується дворазове збільшення частки китайських компаній — з 6 до 12 відсотків.
За матеріалами:
nnews.com
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