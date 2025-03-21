До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla — Finance.ua
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До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla

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До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
Президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Ілона Маска Tesla, загрожує до 20 років ув’язнення.
«Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в’язниці на строк до 20 років, і це стосується і їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.
До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
10 березня активісти у США під гаслом «Tesla Takedown» почали закидати електрокари компанії коктейлями Молотова. У мережі навіть з’явився сайт із особистими даними власників автомобілів, адреси магазинів та зарядних станцій. В одному з розділів було зазначено, що для полювання на Tesla досить просто вийти з дому.
Крім того, один з перших інвесторів Tesla Росс Гербер заявив, що Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора автовиробника або відмовитися від своєї нової роботи в уряді.
Діяльність Маска на чолі нового Департаменту урядової ефективності адміністрації Трампа (DOGE) викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду.
За матеріалами:
УНІАН
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