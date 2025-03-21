До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla — Finance.ua

До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

До 20 років ув’язнення: Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla

до 20 років ув’язнення. Президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Ілона Маска Tesla , загрожує

«Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в’язниці на строк до 20 років, і це стосується і їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

10 березня активісти у США під гаслом «Tesla Takedown» почали закидати електрокари компанії коктейлями Молотова. У мережі навіть з’явився сайт із особистими даними власників автомобілів, адреси магазинів та зарядних станцій. В одному з розділів було зазначено, що для полювання на Tesla досить просто вийти з дому.

Крім того, один з перших інвесторів Tesla Росс Гербер заявив, що Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора автовиробника або відмовитися від своєї нової роботи в уряді.

Діяльність Маска на чолі нового Департаменту урядової ефективності адміністрації Трампа (DOGE) викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду.

УНІАН За матеріалами:

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