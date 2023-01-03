До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет — Finance.ua

До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет Сьогодні 12:42

У міжнародному конкурсі «Монета року 2023» до 100 найкращих монет зі всього світу (10 монет у кожній із 10 номінацій) потрапили сім українських пам’ятних монет.

Про це повідомив НБУ.

Довелося витримати серйозну конкуренцію, адже загалом на міжнародний конкурс надійшло 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році.

Тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній з 10 номінацій. Україна представлена в таких із них:

«Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення» — «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» (нейзильбер, номінал 5 гривень);

«Найкраща монета про сучасну подію» — «25 років Конституції України» (срібло, номінал 10 гривень);

«Найкраща золота монета» — «До 30-річчя незалежності України» (золото, номінал 250 гривень);

«Найкраща срібна монета» — «Спадок» (срібло, номінал 10 гривень) та «До 30-річчя незалежності України» (срібло, номінал 10 гривень);

«Найхудожніша монета» — «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень);

«Найбільш надихаюча монета» — «Василь Сліпак» (нейзильбер, номінал 2 гривні).

Конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Детальніше про конкурс — за посиланням: https://bit.ly/3vj2m22

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