До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет — Finance.ua
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До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет

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У міжнародному конкурсі «Монета року 2023» до 100 найкращих монет зі всього світу (10 монет у кожній із 10 номінацій) потрапили сім українських пам’ятних монет.
Про це повідомив НБУ.
Довелося витримати серйозну конкуренцію, адже загалом на міжнародний конкурс надійшло 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році.
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній з 10 номінацій. Україна представлена в таких із них:
«Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення» — «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» (нейзильбер, номінал 5 гривень);
«Найкраща монета про сучасну подію» — «25 років Конституції України» (срібло, номінал 10 гривень);
«Найкраща золота монета» — «До 30-річчя незалежності України» (золото, номінал 250 гривень);
«Найкраща срібна монета» — «Спадок» (срібло, номінал 10 гривень) та «До 30-річчя незалежності України» (срібло, номінал 10 гривень);
«Найхудожніша монета» — «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень);
«Найбільш надихаюча монета» — «Василь Сліпак» (нейзильбер, номінал 2 гривні).
Конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.
Детальніше про конкурс — за посиланням: https://bit.ly/3vj2m22.
За матеріалами:
Finance.ua
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