Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram — Finance.ua
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Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram

Казна та Політика
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Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram
Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради оголосив тендер «Послуги з розміщення інформації (поліпшення інформованості дніпрян) у мережі Інтернет, а саме: соціальній мережі „Facebook“ та багатоплатформовому клауд-месенджері „Telegram“».
Відповідна інформація розміщена на Prozorro.
За майже 4 мільйони 800 тисяч гривень Дніпровська міськрада планує придбати 3680 послуг, які повинні бути виконані до 31 серпня. З них 3200 припадає на Facebook і 480 на Telegram.
«Ці послуги спрямовані на «висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет», — йдеться у тендерній документації.
Як повідомлялося раніше, «Укргідроенерго» планував витратити на консультаційні послуги з питань гендерної рівності 1,2 млн гривень. Але згодом відмовились від цього.
За матеріалами:
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