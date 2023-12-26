Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram — Finance.ua

Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram Сьогодні 14:37 — Казна та Політика

Дніпровська міськрада планує витратити майже 5 млн гривень на Facebook та Telegram

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради оголосив тендер «Послуги з розміщення інформації (поліпшення інформованості дніпрян) у мережі Інтернет, а саме: соціальній мережі „Facebook“ та багатоплатформовому клауд-месенджері „Telegram“».

Відповідна інформація розміщена на Prozorro.

За майже 4 мільйони 800 тисяч гривень Дніпровська міськрада планує придбати 3680 послуг, які повинні бути виконані до 31 серпня. З них 3200 припадає на Facebook і 480 на Telegram.

«Ці послуги спрямовані на «висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет», — йдеться у тендерній документації.

Як повідомлялося раніше, «Укргідроенерго» планував витратити на консультаційні послуги з питань гендерної рівності 1,2 млн гривень. Але згодом відмовились від цього.

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