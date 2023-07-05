Дніпро отримає від ЄБРР €25 млн для допомоги переселенцям — Finance.ua

Дніпро отримає від ЄБРР €25 млн для допомоги переселенцям Сьогодні 04:10 — Казна та Політика

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі 25 мільйонів євро Дніпру для розв’язання проблем з напливом переселенців

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР 4 липня.

«Кредит допоможе забезпечити безперебійне надання життєво важливих муніципальних послуг у місті, яке зазнало напливу переселенців внаслідок війни», — йдеться в повідомленні.

Банк наголошує, що Дніпро — четверте за величиною місто України з населенням близько мільйона осіб. Проте за останні місяці ця цифра ще більше зросла внаслідок постійного напливу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«З початком війни місто стало природним пунктом призначення для переселенців через свою роль головного економічного центру на південному сході України», — зазначають в ЄБРР.

Водночас Дніпро та його ключові комунальні підприємства серйозно постраждали від війни й з усіх сил намагаються підтримувати повсякденне функціонування.

«Надзвичайні кошти забезпечать безперервне надання комунальних послуг зростаючому населенню міста. Таким чином, вони заповнять прогалину, створену складною економічною ситуацією в країні, коли місцеві кредитори не в змозі забезпечити таке середньострокове фінансування», — зазначають в ЄБРР.

У банку нагадують, що це вже друге місто за кілька місяців, яке отримало підтримку ліквідності після Львова наприкінці минулого року. ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Лише у 2022 році він спрямував 1,7 млрд євро та мобілізував ще 200 млн євро підтримки від фінансових установ-партнерів. Окрім цього банк зобов’язався надати Україні фінансування у розмірі 3 млрд євро до кінця 2023 року.

Основна увага ЄБРР зосереджена на підтримці «реальної» економіки України — підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, а також торгівлі, життєво важливої інфраструктури та приватного сектору.

У червні 2021 року Дніпро приєднався до флагманської програми ЄБРР зі сталого розвитку міст «Зелені міста ЄБРР», ставши її 49-м членом.

Ще на початку великої війни ЄБРР засудив російське вторгнення в Україну та закрив свої офіси в росії та білорусі.

Нагадаємо, цьогоріч ЄБРР має намір надати Україні не менше інвестицій, аніж минулого року — тобто близько €1,7 млрд.

18 травня заради України ЄБРР втретє в історії вирішив збільшити капітальну базу. Рада керівників банку оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в €3−5 млрд.

21 червня стало відомо, що Україна отримає $500 млн від Світового банку на виплати бюджетникам та €600 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку енергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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