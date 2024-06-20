Для військовозобовʼязаних, захисників та їхніх родин запустили чат-бот «Армія+» — Finance.ua

Для військовозобовʼязаних, захисників та їхніх родин запустили чат-бот «Армія+» Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Для військовозобовʼязаних, захисників та їхніх родин запустили чат-бот «Армія+»

Міністерство оборони запустило чат-бот «Армія+», який покликаний допомогти військовозобовʼязаним, військовим та їхнім родинам.

Про це пресслужба міністерства повідомляє в Telegram.

«В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям», — сказано в повідомленні.

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Чат-бот доступний за посиланням

Зазначається, що він містить інформацію про мобілізацію, ТЦК, військово-лікарську комісію, відстрочку, грошове забезпечення тощо. Бот видає швидкі відповіді на обрані запитання.

Як скористатися?

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за: місцем надання послуг в областях та громадах; типами послуг; їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання. Наразі на порталі визначено 7542 послуги.

Довідка Finance.ua:

Міністерство оборони запустило проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії;

під час воєнного стану військовослужбовці можуть полишити військову службу лише за певних обставин. Фахівці Безоплатної правничої допомоги згрупували перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу за призовом чи контрактом.

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