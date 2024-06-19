Верховна Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції — Finance.ua

Верховна Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про військову поліцію (№ 6569-д)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Документ підтримали 247 народних депутатів. Проєкт закону передбачає формування військової поліції з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони.

Мета військової поліції — забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Її діяльність координується Кабміном через міністра оборони. Під час дії воєнного стану координацію здійснює головнокомандувач ЗСУ.

Задачі військової поліції:

попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;

провадження у справах, віднесених законом до компетенції військової поліції;

оперативно-розшукова діяльність;

запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;

забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

захист життя, здоров’я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

захист державного майна від протиправних посягань;

забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців;

контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.

Додамо, що ідея створити військову поліцію виникла до початку повномасштабного вторгнення. Проте ініціативу відклали. Пізніше у Міноборони закликали парламент повернутися до розгляду цього питання.

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