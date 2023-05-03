Для відновлення довоєнного стану ЧАЕС знадобиться 1,6 мільярда - ДАЗВ — Finance.ua

Для відновлення довоєнного стану ЧАЕС знадобиться 1,6 мільярда - ДАЗВ
Для відновлення довоєнного стану ДСП «Чорнобильська АЕС» знадобиться 1,6 млрд гривень.
Про це Укрінформу повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.
«Щоб привести ДСП „ЧАЕС“ у довоєнний стан та відновити все необхідне, наразі потрібно 1,6 млрд гривень», — наголосили в держагентстві.
У ДАЗВ зауважили, що на ДСП «Чорнобильська АЕС» було пошкоджено й розграбовано необхідне обладнання: офісну та комп’ютерну техніку — на суму 230 млн грн за балансовою вартістю.
Як повідомлялося, Чорнобильська АЕС перебувала в окупації з 24 лютого по 31 березня 2022 року.
Для відновлення зони відчуження уже розроблено та зареєстровано 40 проєктів, фінансування яких у 2023 році сягне близько 15 млн євро.
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