Для українських біженців суттєво спростили працевлаштування в Угорщині — Finance.ua
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Для українських біженців суттєво спростили працевлаштування в Угорщині

Вчора 17:05Особисті фінанси
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З травня вимушено переміщених людей з України можуть приймати на будь-які види роботи в Угорщині, навіть якщо вони не мають дозволу на роботу, передає espreso.tv з посиланням на Magyar Nemzet.
Спрощення стосується громадян України, які подали заяву про надання притулку.
Якщо ні, то правила такі самі, як і для громадян третього світу.
Наприклад, вони можуть працювати тільки в галузях, де є дефіцит робочої сили, таких як IT, громадське харчування та будівництво. І скористатися цією державною пільгою можуть лише громадяни України, які мають біометричний паспорт.
Держава виплачує надбавку роботодавцям, якщо український працівник пропрацював не менше 90 днів і прибув до Угорщини після початку війни, подав заяву або отримав притулок.
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Максимальна сума цієї допомоги становить 30 тисяч форинтів (77,75 євро) на одного працівника за місяць, якщо вони приїхали до війни. Якщо вони прибули після початку російської агресії, то сума збільшується до 60 тисяч форинтів (154 євро) на місяць одного працівника. Крім того, кожна дитина, яка машкає з працівником, отримує 12 тисяч форинтів (31,1 євро) на місяць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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