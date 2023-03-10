Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків — Finance.ua
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Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків

Казна та Політика
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Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків
Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів веде роботу з відкриття понад 27 нових міжнародних ринків для українських товарів.
Про це розповіла т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко під час презентації звіту про діяльність відомства за 2022 рік.
«Все більше ринків стають доступними для наших експортерів, як тваринницької так і рослинницької продукції. На сьогоднішній день в процесі відкриття більше 27 ринків», — сказала вона.
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Наразі служба працює над відкриттям ринків: Тайланду, Південної Кореї, Малайзії, В’єтнаму, Кувейту, Бахрейну, Королівсьва Саудівської Аравії, Туреччини, Гонконгу, Європейського Союзу, Канади, Мексики, Оману та Китаю.
У 2022 році для українських товарів було відкрито 27 нових ринків, тоді як у 2021-му — 25.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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