Експорт ЄС до України досяг довоєнного рівня — Finance.ua

Експорт ЄС до України досяг довоєнного рівня Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

Експорт ЄС до України досяг довоєнного рівня

За підсумками 2022 року експорт з країн Європейського Союзу в Україну знову зріс до рівня, який був до початку війни в лютому минулого року.

Як свідчать дані статистичного відомства ЄС Eurostat, торгівля ЄС з Україною сильно постраждала від початку російського вторгнення, причому перший сильний збій був зафіксований у лютому-березні 2022 року, коли частка України скоротилася як у імпорті, так і в експорті (на 40% і 56% відповідно).

Однак у грудні 2022 року частка України у європейському експорті перевищила довоєнний рівень (1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022 року), тоді як в імпорті залишилася дещо нижчою (1% порівняно з 1,1%).

За даними Євростату, найважливішими імпортованими з України товарами є соняшникова олія, кукурудза та ріпак.

Якщо розглядати шість ключових товарів, обраних із огляду на їхню важливість для загального імпорту з-поза меж ЄС, частка України скоротилася для таких продуктів, як:

соняшникова олія (79,8% у 2022 році порівняно з 87,5% у 2021 році; −7,7 відсоткового пункта),

кукурудза (47,5% порівняно з 50,7%; −3,1 відсоткового пункта),

насіння ріпаку та суріпиці (31% порівняно з 39,2%; −8,2 відсоткового пункта),

чавун та сталь (4,4% порівняно з 10,7%; −6,3 відсоткових пункти).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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