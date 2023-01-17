Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує — Finance.ua

Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує
Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок «Подія».
Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як сказано в повідомленні, через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій тощо.
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«Долучитися може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж пропонувати послуги як волонтер», — зазначають у Мінреінтеграції.
У додатку також відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-якої точки світу.
Наразі онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом така можливість з’явиться і в інших країнах.
Довідка Finance.ua:
- для тих, хто перебуває в Чехії, буде корисним встановити програму Smart Migration (поки що тільки для Android);
- вона допоможе у працевлаштуванні на новому місці, дізнатися, як працює місцева система охорони здоров’я, стане в нагоді у питаннях зарахування дітей до школи. Тут зібрані всі дані, необхідні біженцям у Чехії.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
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