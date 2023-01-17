Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує

Особисті фінанси
89
Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує
Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує
Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок «Подія».
Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як сказано в повідомленні, через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій тощо.

Читайте також: Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

«Долучитися може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж пропонувати послуги як волонтер», — зазначають у Мінреінтеграції.
У додатку також відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-якої точки світу.
Наразі онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом така можливість з’явиться і в інших країнах.
Завантажити застосунок можна на Android та на iOS.

Довідка Finance.ua:

  • для тих, хто перебуває в Чехії, буде корисним встановити програму Smart Migration (поки що тільки для Android);
  • вона допоможе у працевлаштуванні на новому місці, дізнатися, як працює місцева система охорони здоров’я, стане в нагоді у питаннях зарахування дітей до школи. Тут зібрані всі дані, необхідні біженцям у Чехії.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.