Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує — Finance.ua

Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Для українців за кордоном розробили спеціальний застосунок – «Подія». Які функції він виконує

Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок «Подія».

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як сказано в повідомленні, через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій тощо.

«Долучитися може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж пропонувати послуги як волонтер», — зазначають у Мінреінтеграції.

У додатку також відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-якої точки світу.

Наразі онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом така можливість з’явиться і в інших країнах.

Завантажити застосунок можна на Android та на iOS

Довідка Finance.ua:

для тих, хто перебуває в Чехії, буде корисним встановити програму Smart Migration (поки що тільки для Android);

вона допоможе у працевлаштуванні на новому місці, дізнатися, як працює місцева система охорони здоров’я, стане в нагоді у питаннях зарахування дітей до школи. Тут зібрані всі дані, необхідні біженцям у Чехії.

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