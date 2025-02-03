Для страхування експорту української агропродукції потрібно знайти додатково $1 млрд — міністр Сьогодні 20:36 — Страхування

Для страхування експорту української агропродукції потрібно знайти додатково $1 млрд — міністр

Для розширення повноважень Експортно-кредитного агентства (ЕКА) щодо страхування експорту зернових культур і біржових товарів (commodity) Україна має винайти додатково приблизно $1 млрд, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Мінагрополітики з Мінекономіки провели розрахунки, і можу сказати, що на це (страхування військових ризиків при експорті зерна та біржових товарів — ІФ-У) потрібно десь $1 млрд. Ми рахували із розрахунку 5 млн тонн на $200, і от у нас $1 млрд», — пояснив він на Grain Storage Forum у Києві в п’ятницю.

Відповідаючи на запитання, чи є в України можливість залучити такі гроші на міжнародних майданчиках для створення подібного фонду і нарощування Україною агроекспорту, міністр запевнив, що уряд розглядає можливості в усіх чинних інституціях і шукатиме додаткові кошти для страхування агропродукції від військових ризиків при експорті.

Водночас Коваль визнав, що в українському агросекторі є велика проблема з доступністю до дешевих фінансових ресурсів.

«Ми багато чуємо позитивних відгуків про програму „5−7-9“. Вона дійсно спрацювала, тому її продовжено до 2026 року. Якщо говорити про кількість кредитів в аграрній економіці, це надзвичайно низький показник. При тому, що Україна виробляє агропродукції приблизно на 1,2 трлн грн, кількість залучених кредитів на даний цей момент становить лише близько 9% - трохи більше 100 млрд грн. Це свідчить, що підприємство, яке займається виробництвом і торгівлею, недофінансовано», — зауважив міністр.

За його словами, світовий показник, що вказує на достатність кредитування, — становить 50%, а в США він на рівні 202% до валового внутрішнього продукту.

Коваль вказав на необхідність артикулювання цієї проблеми на всіх рівнях, зокрема у спілкуванні з міжнародними інституціями та банками, а також передекспортного фінансування і страхування експорту агропродукції.

За його інформацією, нещодавно в Міністерстві аграрної політики відбулася зустріч із представниками 15 найбільших банків, де було напрацьовано певний алгоритм залучення міжнародних коштів. У найближчій міжнародній поїздці у складі міжурядової делегації братиме участь представник державного банку, який допоможе проводити переговори з потенційними партнерами щодо покриття ризиків для доставки українського продовольства державам, які його потребують.

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