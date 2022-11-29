Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine зібрано $180 млн — Finance.ua

Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine зібрано $180 млн Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine зібрано $180 млн

Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine вже зібрано понад $180 млн.

Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain for Ukraine зростає, і вже понад $180 млн — це одна з найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більше», — сказав він.

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За словами Зеленського, «про фінансовий, логістичний внесок в ініціативу заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща Португалія Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, ЄС — дуже вагома участь плюс Республіка Корея, Японія. А ще НАТО і, звісно, ООН».

«Я вдячний усім, хто бере участь, хто допомагає Україні реалізувати нашу формулу миру. Упевнений, її можна реалізувати повністю, зокрема, пункт про продовольчу безпеку», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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